Niğde'de devrilen otomobildeki doktor ve sağlık çalışanı eşi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan doktor ve sağlık çalışanı eşi hastaneye kaldırıldı.

Nur Ş. idaresindeki 51 ACB 139 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Ali Ş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ali Ş'nin aynı hastanenin acil servisinde görevli doktor, eşinin de sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.



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