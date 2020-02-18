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Niğde’de FETÖ operasyonu: 5 eski polis gözaltında

NİĞDE HABERLERİ  | 18.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

Niğde merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 5 eski polis gözaltına alındı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yalında Polis memurluğundan Komiser yardımcılığına geçiş sınavlarına ait soruların elde edilerek FETÖ üyelerine verildiğine yönelik çalışma başlatıldı.Niğde Merkezli eş zamanlı Aydın, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Malatya illerinde bulunan A.Ş., H.B., İ.T., Ü.Ş., V.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 5 eski polis gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yalında Polis memurluğundan Komiser yardımcılığına geçiş sınavlarına ait soruların elde edilerek FETÖ üyelerine verildiğine yönelik çalışma başlatıldı.
Niğde Merkezli eş zamanlı Aydın, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Malatya illerinde bulunan A.Ş., H.B., İ.T., Ü.Ş., V.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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