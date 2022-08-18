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Niğde'de kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

18.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kafası penceredeki demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Dere Mahallesi'nde tek katlı evde ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki E.Ç'nin kafası, penceredeki demir korkuluklara sıkıştı.

Kafasını korkuluklardan çıkaramayan çocuğun ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, parmaklıkları esneterek çocuğu kurtardı.

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