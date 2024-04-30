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Niğde’nin cam terası manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

İHA İHA
30.04.2024 12:13
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Niğde merkeze bağlı Yeşilburç köyünde valilik tarafından yaptırılan Cam Seyir Terası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Niğde’nin cam terası manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Niğde merkeze 6 kilometre mesafede yer alan Yeşilburç köyünün zengin doğal mirasının turizme kazandırılması amacıyla Köyde Turizm Yatırımı çerçevesinde İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında Uzandı Vadisi’nde yürüyüş parkuru oluşturuldu. Uzandı Vadisi’ni tepeden gören köyün simge yapılarından olan Ortadoks Hristiyanları tarafından 1807’de yapılan, 1953 yılında camiye dönüştürülen kilise ise yapılan restorasyonun ardından günümüzde müze haline getirildi. Tarihi yapının önündeki alana Niğde İl Özel İdaresi tarafından yapılan Cam Seyir Terası ise ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi doku ve manzarası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan cam teras, bölgenin yüksek cam teras alanlarından birisi oldu.

Cam terası ziyaret için Manisa’dan gelen Barış Boztaş bölgenin doğasına hayran kaldığını söyledi. Boztaş, "Daha önce başka yerlerde cam teras görmüştüm ama buranın çok daha farklı bir doğası var. Vadinin boylu boyunca devam etmesi etkileyici, çok güzel manzarası var. Niğde’yi böyle beklemiyorduk, beklediğimizden çok daha fazla doğal güzellikleri var" dedi.

Ziyaretçilerden Zahim Bozdağ ise "Daha önce geldiğimizde tadilattaydı görememiştik, şimdi görmek nasip oldu. Beğendik, herkese tavsiye ederiz gelsinler, görsünler. Vadiyi de çok güzel gösteriyor. Tanıtım açısından Niğde’ye katkı sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilburç köyü sakinlerinden Hande Tokmak da köyün Uzandı Vadisi Yürüyüş Parkuru ile canlandığını cam seyir terası ile ziyaretçi sayısının arttığını ifade etti. Tokmak, "Cam terasın yapılması köyümüze çok güzel katkılar sağladı. Vadi de daha önce yürüyüş yapıyorduk ama cam terasla birlikte köyümüze hem yerli hem yabancı turistler daha çok gelmeye başladı. Köyümüzün adının duyulması açısından etkili oldu" ifadelerine yer verdi.

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