YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde’nin Fertek Mahallesi’nde Meydan Düzenlemesi Başladı

Niğde’nin Fertek Mahallesi’nde Meydan Düzenlemesi Başladı

NİĞDE HABERLERİ  | 11.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi tarafından Fertek Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Niğde’nin Fertek Mahallesi’nde Meydan Düzenlemesi Başladı

Niğde Belediyesi tarafından Fertek Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Fertek Mahallesi Meydanı’nda yapılan düzenleme çalışması ile özüne yakışır bir meydana kavuşuyor.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir Mahalle’de çalışma hakkında bilgi alarak çalışan ekiplere kolaylık diledi.
Başkan Özdemir, “Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine yeşil alan, otopark ve çevre düzenlemesi için talimat verdiğim Fertek Mahallesi’nde çalışmalarımızı başlattık. Fertek Mahallesi artık daha kullanışlı kavşak ve yollara kavuşuyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.
Mahalle sakinleri adına Fertek Mahalle Muhtarı Namık Kemal TOKER Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e teşekkür ederek; “Başkanımızdan meydan düzenlemesi talebimiz oldu ve ekiplere hemen talimat veren başkanımız Emrah Özdemir’e kendim ve mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Belediyemiz ile ele ele vererek hizmetlerimizin devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Niğde’nin Fertek Mahallesi’nde Meydan Düzenlemesi Başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Genç MÜSİAD Kütahya Şubesine yeni başkan

Genç MÜSİAD Kütahya Şubesine yeni başkan

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Niğde Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:46
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:47
Yatsı
21:13

Niğde Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Alı Önder Eczanesi
Merkez
Aylın Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Erat Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çamardı’na Salep Bitkisi Dikildi

Çamardı’na Salep Bitkisi Dikildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.