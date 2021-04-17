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Nihat Hatipoğlu'nda şaşkına çeviren soru! 'Astral seyahatle Kabe'ye gidersem Hacı sayılır mıyım?'

17.04.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dün yayınlanan bölümünde aldığı ilginç soru karşısında şaşkına döndü. Muş'tan yayına bağlanan Zeynep Ebrar Yıldız, 'Astral seyahatle Kabe'ye gidersek Haccımız kabul olur mu?' sorusuyla şaşırttı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

'ASTRAL SEYAHATLE KABE'YE GİDERSEK HACCIMIZ KABUL OLUR MU?'

Dün gece yayınlanan programa Muş'tan bağlanan genç, sorduğu soruyla şaşırttı.
'Malum pandemi sürecindeyiz. Astral seyahatle Kabe'ye gidersek Haccımız kabul olur mu?' sorusu karşılığında kısa süre şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, 'Dua ile Kabe'ye gidilir. Astral seyahatle Kabe'ye gidemezsiniz. Astral seyahat denemeleri çok doğru denemeler değildir.' şeklinde cevap verdi.

ASTRAL SEYAHAT NEDİR?

Ruhun bedeninizden kısa süreliğine ayrılarak farklı bir boyuta taşınmasına astral seyahat denir. Ruhsal bir seyahat olan astral seyahat, bedeni ve fiziki olarak yapılabilecek bir seyahat değildir. Kısaca varlığın vücuttan ayrılarak dolaşması durumu olarak tanımlanan astral seyahat, ülkeler arası hatta gezegenler arası yolculuk yapıldığına inanılır.

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Ramazan
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