Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya kapıyı gösterdi! "Git bu ligden"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kontraspor YouTube kanalında yaptığı konuşmada, Mourinho'nun açıklamalarına bakarak sözleşme süresini tamamlayacağını düşünmediğini ifade eden Kahveci Portekizli hocaya çok sert sözlerle yüklendi.

İŞTE O SÖZLER...

"2 YIL KALACAĞINI HİSSETMİYORUM"

"Bu açıklamalarla (Hatayspor maçı sonrası) 2 yıl kalacağını ben hissetmiyorum. Süper Lig'e sallıyor, bu lig neden dışarıda izlenmiyor diye sallıyor, sahanın içinde Fenerbahçe'ye hiçbir dokunuşunu görmüyorum."

"GİT BU LİGDEN"

"Tek işi geldiğinden beri son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'a laf sokmak. 70. dakikada tek müdahalesi Osayi çıktı, Mert girdi. Dünyanın en kolay müdahalesi. Ben ne diyeyim. 2 yıl mı kalacağım diyor bir de. Hocam git bu ligden! Git bu ligden bir an önce! Sen çünkü bu lige hiçbir şey katmadın."

"KEŞKE BENİM HOCAM OLSAYDIN..."

Beni hayal kırıklığına uğrattın. Ben İspanya'da futbol oynamış, Mourinho'nun İspanya'da neler yaptığını bilen bir insanım. Keşke benim hocam olsaydı, kim bilir bana neler katardı.

"GRAM KATKISI YOK"

Geldiğinden beri yapmış olduğu açıklamalara baktığımda Türk futboluna, Fenerbahçe'ye bir gram katkısı olmayan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Mourinho'yu yollasalar ben bir gram üzülmem. Keşke yollasalar Mourinho'yu."