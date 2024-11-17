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Nihat Kahveci'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası! ''İkisi çok iyi, biri rezil"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.11.2024 08:51
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Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin son haftalardaki durumunu değerlendirdi. Jose Mourinho'ya şampiyonluk yolundaki formülü veren Kahveci, söylediklerinin yapılması durumunda şampiyon olunabileceğini ifade etti.

Nihat Kahveci'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası! ''İkisi çok iyi, biri rezil"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki şansını değerlendiren Nihat Kahveci'den flaş açıklamalar geldi.

"FENERBAHÇE ÇOK İSTEKLİ"

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"Fenerbahçe konsantre, Fenerbahçe istekli. Fenerbahçe arzulu. Taraftarıyla beraber bütün olduğunda o Sivas maçındaki performans çıkıyor. Ama bu performansı devam ettirmesi önemli çünkü Trabzonspor deplasmanını 30 dakika muhteşem oynuyorsun, 'Tamam artık ya! Mourinho buraya geldi, bizim oyuncular ne kadar iyi' diyorsun. AZ deplasmanına gidiyorsun son 30 dakika sahada yoksun. Yeniliyorsun 20 yaşında çocuklara."

"İSTİKRARI SAĞLAMALI"

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"İşte Fenerbahçe bu istikrarı sağlamalı. Normalde iyi kadro Sivas maçındaki performans çok iyi, taraftar çok memnun ama bir maç sonra hangi Fenerbahçe'yi göreceğimiz belli değil. Şunu bir oturtsa."

"GALATASARAY TARAFTARI BİLİYOR"

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"Mesela Galatasaray taraftarı 1 maç sonra Galatasaray'ın nasıl oynayacağını biliyor artık. Bir istikrar oturdu. Fenerbahçe, 9 günde 3 maç oynuyor ikisi çok iyi, biri rezil. Mesela AZ maçının ikinci yarısı. İşte bu Sivas maçındaki performansı sürdürürse lig yarışında her zaman sezon sonuna kadar olacak. Bu istikrarı sağlaması önemli. Son maçtaki Fenerbahçe mutlu etti."

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Nihat Kahveci fenerbahçe
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