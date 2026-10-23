Nihat Kahveci'den Hacıosmanoğlu'na Sergen Yalçın tepkisi! "Bu nasıl bir kriter?"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Sergen Yalçın hakkında yaptığı açıklamalar spor kamuoyunda tartışma yarattı. Spor yorumcusu Nihat Kahveci de Hacıosmanoğlu'nun sözlerine tepki göstererek futbol dışındaki özelliklerin milli takım teknik direktörlüğüyle ilişkilendirilmesini eleştirdi.

NİHAT KAHVECİ'DEN HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Sergen Yalçın'ın zekasına ve kişiliğine yönelik övgülerinin ardından kullandığı “Ayağıyla basket atan bir adam” ifadesi, Nihat Kahveci'nin tepkisini çekti. Kahveci, söz konusu özelliğin teknik direktörlük kriterleriyle ne ilgisi olduğunu sorgulayarak eleştirisini dile getirdi.

"LEBLEBİYİ AĞZIYLA TUTABİLENE 20 YILLIK SÖZLEŞME VERİN"

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Nihat Kahveci, değerlendirmesinde ironik bir örnek üzerinden konuştu. Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Abi vallahi artık bunaldım, sıkıldım! Ayakla basket atmanın futbolla ne alakası var? O zaman leblebiyi havaya atıp ağzıyla tutabilene de 20 yıllık sözleşme verin. Bu nasıl bir kriter?"

HACIOSMANOĞLU, SERGEN YALÇIN İÇİN NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, imza töreninde Sergen Yalçın hakkında konuşurken tecrübeli teknik adamın kişiliğine ve zekâsına güvendiğini belirtmişti. Hacıosmanoğlu, Yalçın'ın adı basında öne çıkan adaylar arasında yer almazken tercih edilmesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Basındaki listelerin hiçbirinde Sergen Yalçın yoktu, herhalde keramet burada dedim. Ben önce onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası zaten başka bir şey, ayağıyla basket atan bir adam."