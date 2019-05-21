SPOR

Niki Lauda hayatını kaybetti

MOTOR SPORLARI HABERLERİ  | 21.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Formula 1'in efsane pilotlarından Avusturyalı Niki Lauda, 70 yaşında vefat etti.

Niki Lauda hayatını kaybetti

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Lauda'nın pazartesi günü huzur içerisinde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Niki, herkese örnek olan bir karakterdi. Bir sporcu ve girişimci olarak elde ettiği eşsiz başarılar, hiçbir zaman unutulmayacak. Sevgi dolu, sevecen bir eş, baba ve dedeydi. Çok özleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Son yıllarda sağlık sorunları yaşayan Lauda'ya, 8 ay önce akciğer nakli yapılmıştı. Motor sporlarının en tanınmış isimleri arasında yer alan Lauda, Ferrari ile 1975 ve 1977'de, McLaren ile 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşadı.

Lauda, şampiyonluk mücadelesi verdiği 1976 sezonunda Almanya Grand Prix'inde geçirdiği kazada ağır yanık yaraları almasına rağmen 40 gün içinde yeniden yarışlara katılarak azmiyle sporseverlere örnek olmuştu. Aynı sezon Büyük Britanyalı pilot James Hunt ile girdiği kıyasıya rekabet, 2013'te sinemaya da uyarlanmış ve ikilinin hikayesi, "Zafere Hücum" (Rush) adlı filmde anlatılmıştı.

Formula 1 kariyerinin ardından havayolu taşımacılığı alanında yatırımlar yapan Lauda'nın kendi adını taşıyan bir havayolu şirketi de bulunuyor. Formula 1 takımlarından Mercedes'in de fahri yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Lauda'nın, aynı takımda son 5 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'u Mercedes'e kazandıran isimler arasında yer aldığı biliniyor.

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formula 1

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