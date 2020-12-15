Niksar’da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 2021 yılında yapılacak

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin Tokat ziyaretlerinde sundukları yeni Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 2021 yılı yatırım programına alındığının müjdesini verdi.

Niksar Belediyesi ile Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı için protokol imzalandı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 2021 yılı yatırım programına alınmasından ötürü çok mutlu olduklarını söyledi. Niksar Belediye Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Tarım ve Orman Bakanlığımız tensipleriyle Niksar’ımıza kazandıracağımız 2021 yılı yatırım programına alınan ve bu yılda iz ödeneği gönderilen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizin protokolünü Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci bey ile imzaladık. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan tahsisini gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 4600 m2’lik güzel bir alanda modern bir Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa edeceğiz. Bu merkezimizde hayvanlarımıza daha iyi şartlar altında bakım ve tedavilerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şuan bir barınağımız mevcut lakin yaklaşık 25 yıllık bir barınak olduğu için fiziksel şartları arzu ettiğimiz gibi değil. Üç yıldır projesi ile uğraştığımız bu projemizi Tarım ve Orman Bakanımız sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin Tokat ziyaretlerinde kendilerine arz etmiştik. Bakanımızın takdir ve onayı ile Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci beyin destekleriyle bugünkü noktaya geldik. İnşallah bundan sonrada hayvan severlerimizin görüşleri ve destekleriyle 2021 yılında bu merkezimizi tamamlamak istiyoruz. Bu merkezimiz şimdiden ilçemiz hayırlı olsun” dedi.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci ise yaptığı açıklamada; “Niksar Belediye Başkanımız ilçemizdeki hayvanların korunması ve gerekli tedavilerinin yapılması için büyük destekler sağlıyor. Bu anlamada Niksar Belediyemizin hazırlamış olduğu bir proje vardı. Tarım ve Orman Bakanımız sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin Tokat ziyaretlerinde kendileri hazırladıkları projeyi arz etmişlerdi. Bu sayede projemiz 2021 yılı yatırım programına alındı. İnşallah hep birlikte 2021 yılında bu inşaatımızı gerçekleştireceğiz. Niksar Belediye Başkanımıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, Niksar’ımıza projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.



