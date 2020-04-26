Nilüfer Belediyesi yüreklere dokunuyor

Nilüfer Belediyesi, bir yandan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak desteğinde bulunurken, diğer bir yandan da sıcak yemek desteğini ramazan ayında da sürdürüyor. Ekipler, son bir ayda yaklaşık 4 bin 500 erzak paketi dağıtırken, 200’ü aşkın kişi ve aileye de günde iki öğün olmak üzere yaklaşık 12 bin 500 öğün sıcak yemek dağıttı.

Nilüfer Belediyesi, hizmetleriyle her kesimden vatandaşın yüreğine dokunuyor. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinin yansıdığı Nilüfer’de, ramazan ayı da dayanışma içinde yaşanıyor. Korona virüsü salgınıyla mücadele döneminde 65 yaş ve üstü kişiler ile maddi sıkıntı çeken vatandaşların yardımına koşan Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu çalışmalarını Ramazan ayında daha da artırdı.

Vatandaşların zor zamanlarında da yanında olan Nilüfer Belediyesi, bir yandan erzak desteğini sürdürürken, diğer bir yandan da saha çalışmaları sonucu belirlenen yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç kişi ve ailelerin kapısını çalarak, sıcak yemek desteğinde bulunuyor. Nilüfer Belediyesi tarafından hijyenik bir ortamda özenle hazırlanan yemekler paketlenerek, belirlenen ailelerin evlerine teslim ediliyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2014 yılından bu yana devam eden hizmet kapsamında günde iki öğün olmak üzere haftanın yedi günü, 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Nilüfer Belediyesi, son bir ayda yaklaşık 4 bin 500 erzak paketi dağıtırken, 200’ü aşkın kişi ve aileye de günde iki öğün olmak üzere yaklaşık 12 bin 500 öğün sıcak yemek desteğinde bulundu.

