Nilüfer’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi. Bu yıl 18 ayrı noktada kasapsız kesim hizmetinin verileceği Nilüfer’de, Alaaddinbey Kurban ve Hayvan Pazarı’nda da kasaplı kesim hizmeti verilecek.

Nilüfer’de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Nilüfer Kaymakamlığı başkanlığında kurulan ve Nilüfer Belediyesi’nin de içinde yer aldığı “Nilüfer Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu”nun aldığı karara göre, Nilüfer’de kurban kesim yerleri belirlendi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında üst düzey önlem ve denetimlerin yapılacağı kesim alanları da, randevulu olarak hizmet verecek. Nilüfer’de vatandaşlar, İhsaniye, Konak, Ataevler, Esentepe, Cumhuriyet (Gazi), Kültür, Üçevler, Altınşehir, Yüzüncüyıl, Çamlıca, Karaman, Fethiye, Görükle, Göçmen Konutları, Akçalar mahallelerinde bulunan pazaryerleri ile Hasanağa TOKİ kesim yeri, Görükle şantiye alanı, Kayapa Mahallesi Fen İşleri Araç Otoparkı ve Gölyazı Balık Mezat Alanı’nda Kurban Bayramı’nın birinci ve ikinci günü kendi imkânları ile kesim yapabilecek.

Alaaddinbey Kurban ve Hayvan Pazarı’nda da Kurban Bayramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü günü kasaplı kesim hizmeti verilecek. Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve çevre koşullarına uygun kesim yapabilmeleri için gerekli tüm önlemleri alırken, belirlenen kesim noktalarında da kesim ekipmanları, hortum, konteyner, kontrol ve temizlik personeli bulunduracak. Nilüfer Belediyesi, bu alanları kullanan vatandaşlara içinde poşet, ıslak mendil ve kurban kesim broşürü bulunan paketler de dağıtacak.

Kurban kesim yerleri randevulu hizmet verecek

Belirlenen alanlarda kesim yapmak isteyen vatandaşların, korona virüs salgını önlemleri nedeniyle, 444 16 03 numaralı hattı hafta içi saat 08.00-17.00 saatleri arasında arayarak, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden randevu alması gerekiyor. Kurban kesim yerlerini kullanacak olan vatandaşlara, büyükbaş için 2 saat, küçükbaş kurbanlık için de 1 saat süre verilecek. Alınacak tedbirler kapsamında çocukların alınmayacağı kurban kesim alanlarına sadece hisse sahipleri alınacak. Üst düzey önlem ve denetimlerin yapılacağı kurban kesim alanlarında, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması sağlanacak.

Nilüfer’de ayrıca, Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu’nun uygun şartları taşıdığı belirlenerek izin verilen işletmeler de, korona virüs tedbirlerine uymak koşuluyla hayvan satış ve kesim hizmeti verebilecek. Bunun yanı sıra vatandaşlar, kendi konut hududu veya özel olarak hazırladıkları yerlerinde de, kendi kurbanlarını kesebilecek. Nilüfer’de belirlenen alanlar dışındaki herhangi bir noktada, kurban kesim ve satış işlemi yapılamayacak. Belirlenen kesim yerleri dışında veya açık alanlarda kesim yapanlar ile hayvanlara eziyet ederek kesim yapanlar, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimiyle engellenecek ve gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca görevde olacak Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, 444 16 03 ve 246 73 65 numaralı hattan ulaşabilecek. Vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 444 16 03 ve Alaaddinbey Kurban ve Hayvan Pazarı’nın 413 32 61 numaralı telefonlarını arayarak, kurban kesim yerleri ve işlemleriyle ilgili detaylı bilgi alabilecek.

Vatandaşlara kurban alırken sevk raporu, veteriner sağlık raporu ve pasaportu ile kulak küpesi olan hayvanları tercih etmelerini öneren Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kurban kesecek vatandaşlara da hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalık risklerine karşı kurban sakatatlarını açıkta bırakmamaları ve hayvanlara yedirmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

