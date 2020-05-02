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Nilüfer’de yerel tohumlar takasa hazır

BURSA HABERLERİ  | 02.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl Tohum Takas Şenliği düzenleyemeyen Nilüfer Belediyesi, tarımsal üretimle ilgilenen herkese ekolojik koşullarda elde edilen yerel tohumlarından dağıtıyor.

Dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl Tohum Takas Şenliği düzenleyemeyen Nilüfer Belediyesi, tarımsal üretimle ilgilenen herkese ekolojik koşullarda elde edilen yerel tohumlarından dağıtıyor. İlgilenenler Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’ndan ücretsiz tohum alabiliyor.
Ekolojik tarım koşullarında yerel tohum üreterek, gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, bu yıl da üreticiye destek olabilmek için harekete geçti. Her yıl düzenlediği Tohum Takas Şenliği’nde yüz binlerce tohumun takas edilerek yerel tohumların Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasını sağlayan Nilüfer Belediyesi, bu yıl da gelen taleplere kayıtsız kalmadı.
Korona virüsü salgını nedeniyle Tohum Takas Şenliği’ni bu yıl gerçekleştiremeyen Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda üretilen yaklaşık 30 çeşit tohumu, toprakla buluşmak için başvuran üreticilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nı ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 2020 yılını “Tarım Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Turgay Erdem, yerli ve sürdürülebilir tohum konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Korona virüs salgını dolayısıyla 5 yıldır gerçekleşen Tohum Takas Şenliği’nin bu yapılmadığını dile getiren Başkan Turgay Erdem, gelen taleplere karşılık vereceklerini belirtti. Başkan Turgay Erdem, “Ekim zamanı olduğu için vatandaşlarımız, çiftçilerimiz bizlere tohum almak için talepte bulunuyor. Burada yıllardır ekolojik tarım koşullarında yerli tohumların üretimini yapıyoruz. Tohum Kütüphanemizde yaklaşık 30 çeşit sebze, baklagil tohumları var. İhtiyacı olan üreticilerimiz, iş günü içinde saat 16.00’ya kadar Kent
Bostanlarımıza müracaat ederek tohumlarını alabilirler” dedi.
Türkiye’nin tarım dönüşümüne ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Geleceğimiz için toprağı işlememiz gerekir. Toprakla ilişkilerimizi koparmamalıyız. Balkon Bostanları gibi çok uygulamalar görüyoruz. Türkiye’nin tarımda önemli ölçüde dönüşüme ihtiyacı var. Nilüfer Belediyesi olarak tarımın gelişmesi ve üretimin artırılması adına elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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