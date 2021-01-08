NN Hayat ve Emeklilik 2021'de dijitalleşerek büyüyecek

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, 2021 yılında büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "2021'de iki alana odaklanacağız, mevcut satış kanallarımızı geliştirecek, online platformlardaki etkinliğimizi artıracağız. Kârlı büyümek için dijital kanallarındaki penetrasyonu artıracağız. KOBİ'ler ve telesatış faaliyetlerinde yeni ürünler sunacağız." ifadelerini kullandı.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, belirsizliklerle sona eren 2020 yılını büyümeyle tamamlayan NN Hayat ve Emeklilik, salgına rağmen yıl sonu hedeflerine ulaştı. 2020’de, beklentilerin de üzerinde fon büyüklüğü elde eden NN Hayat ve Emeklilik, önceki yıla göre yüzde 35 büyüme elde etti.

2020’nin yıldızı ise Bireysel Emeklilik (BES) oldu. BES'te tüm kanallarda hedefin üstünde girişler elde eden NN Hayat ve Emeklilik, 2020 yıl sonu itibarıyla 5,8 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanında prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 316 arttı ve 15,4 milyon TL oldu.