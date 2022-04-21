Novak Djokovic, All England Lawn Tennis Club'dan (AELTC) yapılan açıklamaya tepki göstermesi sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Novak Djokovic kimdir? Novak Djokovic nereli ve kaç yaşında? Wimbledon kaç kez kazandı? Ünlü sporcunun hayatı, biyografisi ve tenis kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

NOVAK DJOKOVİC KİMDİR?

Novak Djokovic 22 Mayıs 1987 tarihinde Belgrad, Yugoslavya SFC'de dünyaya geldi.

Şu an Monte Carlo, Monako'da yaşayan Sırp tenisçi, Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) sıralamasına göre günümüzde tekler teniste dünya 1 numarasıdır.

NOVAK DJOKOVİC NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

34 yaşındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic, Belgrad'da dünyaya geldi.

Djokovic, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 Avustralya Açık, 2011, 2015, 2018 Amerika Açık, ve 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 Wimbledon 2016, 2021 Fransa Açık tenis turnuvalarında şampiyonluğa ulaşmıştır.

Grand Slam kazanan ilk Sırp tenisçi olan Novak Djokovic, 2008 Indian Wells şampiyonudur. 2007'de ise Federer'i yenebilen birkaç tenisçiden biridir.

Öte yandan Novak Djokovic 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Amerikan James Blake'i 2-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi olmuştur.

2007'nin Novak Djokovic için bir yükseliş yılı olduğu söylenebilir. En büyük atılımını Amerika Açık Tenis turnuvasındaki ikinciliğiyle yapan Djokovic, ayrıca 2007'de Roland Garros (Fransa Açık) ve Wimbledon turnuvalarında yükseldiği yarı finaller onu ne kadar yetenekli bir tenisçi olduğunu göstermektedir.

Novak Djokovic 2011'de Wimbledon Şampiyonluğuna ulaşmıştır.

NOWAK DJOKOVİC, WİMBLEDON KAÇ KEZ KAZANDI?

Sırp Tenisçi Novak Djokovic Wimbledon'ı altı kere kazanmıştır.

