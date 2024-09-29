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Now TV o dizinin fişini çekiyor! Beklenmedik final kararı şaşırttı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.09.2024 00:08
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NOW TV'de 6 Eylül Cuma akşamı yayın hayatına başlayan diziye dair şaşırtan bir karar alındı. Oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı Kötü Kan dizisi her hafta cuma akşamı yayınlanıyordu. Dizinin final bölümüne ilişkin beklenmedik bir karar alındı.

Now TV o dizinin fişini çekiyor! Beklenmedik final kararı şaşırttı

Ekranların yeni dizisi Kötü Kan için alınan final kararı dizinin hayranlarını üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW TV'nin dört bölümdür yayında olan dizisi Kötü Kan'ın son bölümü düşük reyting alınca final konusu masaya yatırıldı. Her hafta cuma akşamı ekrana gelen dizinin final kararına ilişkin detaylar haberimizde.

REYTİNG KURBANI OLDU

NOW’ın NTC Medya imzalı Kötü Kan dizisinin dün ekrana gelen 4. bölümü tüm seyircilerde 2.34, AB’de 1.63 ve ABC1’de 2.89 reyting aldı.

Ekran görüntüsü 2024-09-29 001040

M. Çağatay Tosun’un yönettiği, Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz’ü buluşturan dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 5. bölümünün de seyircisi artmazsa 6 ya da 7. Bölümde ekrana veda edecek.

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Dizinin final yapması durumunda Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'li Gizli Bahçe'nin cuma günü yayınlanması planlanıyor.

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