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NTSO Başkanı Parmaksız’dan 17 Ağustos açıklaması

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.08.2020 10:35 | Son Güncelleme

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

NTSO Başkanı Parmaksız’dan 17 Ağustos açıklaması

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız açıklamasında, “Gerek büyüklük, gerek etkilediği alan açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 depremi üzerinden 21 yıl geçti. 21 yıl önce binlerce insanımızın ölümüne, kentlerimizin harap olmasına neden olan bu felaketle ülke olarak büyük bir yasa boğulduk, yüreğimiz yandı. Temennimiz bir daha acıların bu boyutta yaşanmamasıdır. 17 Ağustos depremi sonrası ülkemizde çok sayıda deprem yaşadık. Bu depremlerin sonuçları bizlere depremlere ne kadar hazırlıksız olduğumuzu defalarca göstermiştir. Biliyoruz deprem bir doğa olayıdır. Doğa kaynaklı bir olay olan depremin olmasını önlememiz mümkün değildir, ancak, depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir. Bunun yolu bilimsel esaslar çerçevesinde etkili denetim ve kontrol mekanizmalarının benimsendiği bir yapıdan geçmektedir. Bizlere düşen görev ise depremi unutmamak ve unutturmamaktır. Yüce Allah´tan milletimize bir daha böyle acılar yaşatmamasını diliyor, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz.”

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