Nuri Şahin: Milli maç için okuldan kaçtım

Nuri Şahin, Sport Bild dergisine verdiği röportajda, İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın sağ kanadında görev yapan milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında "Altınordu’da çok iyi altyapı eğitimi alan iyi ve zeki bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu’nun Türkiye’nin en iyi altyapı sistemine sahip olduğunu ve gençleri bilinçli bir şekilde Avrupa piyasası için yetiştirdiğine işaret eden Nuri, Cengiz’in sağdan içeriye gelerek sol ayağıyla şut atabildiğini belirtti.

30 yaşındaki futbolcu, Cengiz’in Bayern Münih’te forma giyen Hollandalı futbolcu Arjen Robben’in halefi olup olamayacağına ilişkin soruya, karşılaştırma yapmak istemediğini, Hollandalı futbolcunun 34 yaşında olmasına rağmen inanılmaz performans gösterdiğini aktardı.

"Milli maçı izlemek için okuldan kaçarak 10 kilometre koşup eve gittim"

Almanya’da doğmasına rağmen Türkiye Milli Takımı’nı seçmesiyle ilgili Nuri, "Bu benim için her zaman belliydi." ifadesini kullandı.

2006'da Almanya için oynama şansının bulunduğunu, Almanya Futbol Federasyonu'nda antrenörlük yapan Michael Skibbe’nin kendisiyle konuştuğunu ve dönemin milli takımı teknik direktörü Jürgen Klinsmann’ın da kendisiyle konuşmak istediğini anlatan Nuri, şunları kaydetti: