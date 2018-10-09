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Obradovic: Taraftar gelip takıma destek olsun

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 09.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın lansmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Obradovic: Taraftar gelip takıma destek olsun

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, geçen sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da iyi bir oyun sergilemek istediklerini söyledi.

Zeljko Obradovic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 1907 Fenerbahçe Derneği ile İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü arasında imzalanan isim sponsorluğu anlaşması töreninin konukları arasında yer alırken, etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni sezonun başladığını aktaran Obradovic, "Bizim için normal program başlıyor. Ligde ilk haftayı geride bıraktık. THY Avrupa Ligi'nde Gran Canaria ile karşılaşacağız. Yaklaşık 48 saat sonra da Türk Telekom ile ligde önemli bir maç oynayacağız. Elimizden geldiği kadar antrenman yapıp, geçen sezonlarda olduğu gibi iyi basketbol oynamak istiyoruz." diye konuştu.

"Takıma destek olsunlar"

Sırp başantrenör, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 12 Ekim Cuma günü İspanyol ekibi Gran Canaria'yı konuk edecekleri maç için taraftarlara çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlarımızın rakibe saygılı olmalarını bekliyorum. Tam saha baskısıyla agresif ve çok hızlı oynayan bir ekiple karşılaşacağız. Bizim de onlara hazır olmamız gerekiyor. Taraftarlarımız gelip takıma destek olsunlar. Onların desteği oyuncuları inanılmaz motive ediyor. İlk maçtan itibaren isteğimizi göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımız da istediğini göstermeli."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe zeljko obradovic

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