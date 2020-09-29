YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. "Ödüllü Lavanta Hijyen" projesi

"Ödüllü Lavanta Hijyen" projesi

ADANA HABERLERİ  | 29.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, gıda işletmelerinde hijyen bilincinin artırılması ve pandemi sürecinde işletmelerin motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak ödüllü Lavanta Hijyen Projesini başlatıyor.Seyhan İlçe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülecek projede iyi hijyen uygulamalarının vatandaşların ve kamuoyunun bilgisine sunulması amaçlanıyor.

Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, gıda işletmelerinde hijyen bilincinin artırılması ve pandemi sürecinde işletmelerin motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak ödüllü Lavanta Hijyen Projesini başlatıyor.
Seyhan İlçe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülecek projede iyi hijyen uygulamalarının vatandaşların ve kamuoyunun bilgisine sunulması amaçlanıyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan ve belediyeye başvuran gıda işletmeleri, Lavanta Hijyen Ödülü Projesinde yer alabilecek.
Toplumun bilinçlendirilmesi ve hijyen hassasiyetinin artırılması öncelenerek hayata geçirilen projede yer alacak işletmelerin, Seyhan Belediyesi’nin gıda ve çevre mühendislerince belirlenen “İyi Hijyen Uygulamaları” kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Ödüllü projede başarı sağlayan gıda işletmelerinin, motivasyonunun ve hijyen bilincinin arttırılması, aynı sektörde bulunan diğer işletmelerden olumlu yönde ayrılmaları amaçlanıyor.
Ödüllü Lavanta Hijyen Projesine katılmak isteyen gıda işletmelerinin ilk etapta Seyhan Belediyesine başvurması gerekiyor. Gıda işletmeleri özelinde gerçekleşecek projede ilerleyen dönemde başvuru olmaksızın tüm gıda işletmeleri “Lavanta Hijyen Ödülü Projesi”ne dahil edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Adana Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:25
Öğle
12:34
İkindi
15:55
Akşam
18:33
Yatsı
19:47

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Biricik Eczanesi
Seyhan
Cihan Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Güneş Eczanesi
Seyhan
Sultan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.