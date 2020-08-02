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Odun ve samanların bulunduğu müştemilatta çıkan yangın paniğe neden oldu

UŞAK HABERLERİ  | 02.08.2020 01:27 | Son Güncelleme

Uşak’ta, çıkan yangın paniğe neden oldu.

Uşak’ta, çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan etkisiz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, Banaz ilçesine bağlı Susuz Köyü’nde meydana geldi. İddialara göre Ramazan Bulut’a ait odun ve samanların bulunduğu müştemilatta nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Saman ve odunların da etkisiyle yangın kısa süre içerisinde bütün müştemilatı kapladı. Müştemilatı kaplayan yangın yine Ramazan Bulut’a ait eve sıçradı. Evde bulunan ev halkı ise mahalle sakinlerinin yardımlarıyla evden çıkarıldı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Ölü veya yaralının bulunmadığı yangın, 4 itfaiye ekibinin yaklaşık olarak 3 saatlik titiz müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi. Meydana gelen yangında müştemilat kullanılmaz hale gelirken evde ise ufak çaplı hasar meydana geldi.

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Uşak Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Önder Eczanesi
Merkez
Örnek Eczanesi
Merkez
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