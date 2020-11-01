Odunpazarı Belediyesi ile hayallerine kavuştular

Odunpazarı Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğü çatısı altında verilen tiyatro ve müzik eğitimlerine katılan 15 öğrenci, konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinin sınavlarında başarılı oldu. Yaşadıkları mutluluğu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile paylaşan genç sanatçılar, Başkan Kurt’a kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi, bir taraftan Odunpazarı’nı tarihin, kültürün, sanatın ve bilimin merkezi yapmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun 2019-2020 eğitim yılında toplam 8 öğrencisi, konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinin tiyatro bölümünü kazandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün de 2019-2020 eğitim yılında 7 öğrencisi konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinin ses eğitim, müzik ve çalgı eğitimi bölümlerini kazandı.

Büyük bir mutluluk yaşayan genç sanatçılar, yaşadıkları bu mutluluğu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile paylaştı. Başkan Kurt’u makamında ziyaret eden öğrenciler, Kurt’a kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesinin kendileri için bir okul olduğunu belirten genç sanatçılar, “Her zaman desteğinizi hissettik. Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadınız. Teşekkür ederiz” diye konuştu.

Konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerini kazanan 15 öğrencinin Odunpazarı Belediyesi’nin gurur tablosu olduğunu belirten Başkan Kurt, “Büyük bir başarıya imza attınız. Bizleri çok gururlandırdınız. Yolunuz hep açık olsun. Okul hayatınızda başarılar dilerim” dedi.