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Öfkesini motorundan çıkardı

AYDIN HABERLERİ  | 15.07.2020 17:21 | Son Güncelleme

Nazilli’de bir genç motosikleti ile seyir halindeyken trafik denetime takıldı.

Nazilli’de bir genç motosikleti ile seyir halindeyken trafik denetime takıldı. Trafik ekiplerinin yetersiz kendisine yetersiz ehliyet, vize ve sigortasızlıktan cezai işlem yaptığını öğrenen motosiklet sürücü sinirlerine hakim olamayınca yakıt deposunun kapağını açıp motoiskleti ateşe verdi.
Bir anda alev topuna dönen motosikelti söndürmesi için polis ekipleri itfaiyeye artadı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri motosiklete su sıkıp söndürmeye çalıştı, ancak motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olaydan sonra polis ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü F.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın, kendisine çok miktarda ceza uygulanmasına sinirlenip kendisini kaybettiği için motosikletine ateşe verdiği öğrenildi.

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