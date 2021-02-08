YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Öğrencilerden “Tarihe 3D dokunuş” projesi

Öğrencilerden “Tarihe 3D dokunuş” projesi

08.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Öğrencilerden “Tarihe 3D dokunuş” projesi

Erzurum 19 Mayıs Ortaokulu, tarihî mekânların 3D tasarım ortamında modelleme yapılmasını amaçlayan “Tarihe 3D Dokunuş” eTwinning Projesi kapsamında Türkiye’den 6 il ve Azerbaycan Bakü’den 2 okul bir araya geldi.Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yeliz Taşkesen, ‘Tarihe 3D Dokunuş’ projesi ile tarihi mekânların tanıtımları yapılarak, 3D yazıcıların çalışma prensiplerinin öğrencilere kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.Öğrenciler tarafından her ay belirlenen tarihi mekânların modellemesi yapılacak ve proje sonunda bu modellemelerden birini 3D yazıcı ile üç boyutlu hâle getirileceğini belirten Taşkesen,“Bu projemizde günümüzde unutulmaya yüz tutan kısmen yıkılmış ya da ayakta durabilen tarihî mekânları 3D tasarım ortamında modelleyerek tarihe beceri dolu bir yürüyüş yapmayı amaçlıyoruz.

Erzurum 19 Mayıs Ortaokulu, tarihî mekânların 3D tasarım ortamında modelleme yapılmasını amaçlayan “Tarihe 3D Dokunuş” eTwinning Projesi kapsamında Türkiye’den 6 il ve Azerbaycan Bakü’den 2 okul bir araya geldi.
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yeliz Taşkesen, ‘Tarihe 3D Dokunuş’ projesi ile tarihi mekânların tanıtımları yapılarak, 3D yazıcıların çalışma prensiplerinin öğrencilere kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.
Öğrenciler tarafından her ay belirlenen tarihi mekânların modellemesi yapılacak ve proje sonunda bu modellemelerden birini 3D yazıcı ile üç boyutlu hâle getirileceğini belirten Taşkesen,“Bu projemizde günümüzde unutulmaya yüz tutan kısmen yıkılmış ya da ayakta durabilen tarihî mekânları 3D tasarım ortamında modelleyerek tarihe beceri dolu bir yürüyüş yapmayı amaçlıyoruz. Çalışma grubu öğrencilerimiz yaş düzeylerine uygun Tinkercad aracıyla şehirlerindeki ya da diledikleri bir tarihî eseri adım adım program kapasitesince modelleyecekler. Modelleme öncesinde gerekli görülürse webinarlar şeklinde eğitimler yapılacaktır. Öğrenciler seçtikleri tarihî eserle ya da mekânla ilgili önce bir web sayfası ve gezi rehberi hazırlayıp bunu gerek web araçlarıyla gerekse sosyal medya aracılığıyla yayacaklardır. Sonrasında her ay seçtikleri bir eserin modellemesi yapılacaktır. Proje sonuna yaklaşırken ortakların yaptığı tüm çalışmalar ankete sunulup en beğenilen modellemenin 3D baskısı alınacaktır. 3D baskı sürecinde yazıcısı olmayan okullara ortaklar destek verecektir” diye konuştu.
Projemizde tarihî eserlerin araştırılıp tanıtılması ve bu süreçte öğrencinin geçmişi hakkında bilgi sahibi olmasının en önemli etkinlikleri olduğunu dile getiren Yeliz Taşkesen, proje ile ilgili detayları şöyle aktardı:
“Ayrıca tinkercad kullanarak eserlerin 3D modellenmesi projemizin en güzel ve özel yanıdır. Gezi rehberi, web sayfası yanı tasarlanan tüm 3D eserlerin bir simülasyon şeklinde sunulabilmesi için Unity aracıyla fps bir simülasyon tasarımı yapılacaktır. Bunun için gerekli eğitimler verilecek ve böylece öğrenciler modelleme, baskı ve günümüzün vazgeçilmezi dijital oyun üretmeye de adım atmış olacaklar.”
Öte yandan ‘Tarihe 3D Dokunuş’ Projesinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinden 2; Ankara’dan 4, İzmir’den 2, Eskişehir, Amasya, Ordu’dan ve Erzurum’dan 1 öğretmen olmak üzere toplam 12 öğretmen yer alıyor.

Öğrencilerden “Tarihe 3D dokunuş” projesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:34
İkindi
15:23
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Engin Eczanesi
Palandoken
Seker Eczanesi
Palandoken
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
İnci Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Fatıh Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün: "Biz asla Kayserispor camiasını suçlamıyoruz"

Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün: "Biz asla Kayserispor camiasını suçlamıyoruz"

ETÜ ile KUDAKA arasında protokol anlaşması imzalandı

ETÜ ile KUDAKA arasında protokol anlaşması imzalandı

Ülkü Ocakları’mdan kardeş ülke Azerbaycan’daki okul projesi için yardım kampanyası

Ülkü Ocakları’mdan kardeş ülke Azerbaycan’daki okul projesi için yardım kampanyası

Karnavas Bezi’nin tanıtımı için imzalar atıldı

Karnavas Bezi’nin tanıtımı için imzalar atıldı

Yeşilay’dan, Sigarayı Bırakma Günü’nde ‘korona virüs sigara içeni sever’ uyarısı

Yeşilay’dan, Sigarayı Bırakma Günü’nde ‘korona virüs sigara içeni sever’ uyarısı

Palandöken Refah’tan Kâbe-i Muazzama tepkisi

Palandöken Refah’tan Kâbe-i Muazzama tepkisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.