Öğrencilerden “Tarihe 3D dokunuş” projesi

Erzurum 19 Mayıs Ortaokulu, tarihî mekânların 3D tasarım ortamında modelleme yapılmasını amaçlayan “Tarihe 3D Dokunuş” eTwinning Projesi kapsamında Türkiye’den 6 il ve Azerbaycan Bakü’den 2 okul bir araya geldi.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yeliz Taşkesen, ‘Tarihe 3D Dokunuş’ projesi ile tarihi mekânların tanıtımları yapılarak, 3D yazıcıların çalışma prensiplerinin öğrencilere kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Öğrenciler tarafından her ay belirlenen tarihi mekânların modellemesi yapılacak ve proje sonunda bu modellemelerden birini 3D yazıcı ile üç boyutlu hâle getirileceğini belirten Taşkesen,“Bu projemizde günümüzde unutulmaya yüz tutan kısmen yıkılmış ya da ayakta durabilen tarihî mekânları 3D tasarım ortamında modelleyerek tarihe beceri dolu bir yürüyüş yapmayı amaçlıyoruz. Çalışma grubu öğrencilerimiz yaş düzeylerine uygun Tinkercad aracıyla şehirlerindeki ya da diledikleri bir tarihî eseri adım adım program kapasitesince modelleyecekler. Modelleme öncesinde gerekli görülürse webinarlar şeklinde eğitimler yapılacaktır. Öğrenciler seçtikleri tarihî eserle ya da mekânla ilgili önce bir web sayfası ve gezi rehberi hazırlayıp bunu gerek web araçlarıyla gerekse sosyal medya aracılığıyla yayacaklardır. Sonrasında her ay seçtikleri bir eserin modellemesi yapılacaktır. Proje sonuna yaklaşırken ortakların yaptığı tüm çalışmalar ankete sunulup en beğenilen modellemenin 3D baskısı alınacaktır. 3D baskı sürecinde yazıcısı olmayan okullara ortaklar destek verecektir” diye konuştu.

Projemizde tarihî eserlerin araştırılıp tanıtılması ve bu süreçte öğrencinin geçmişi hakkında bilgi sahibi olmasının en önemli etkinlikleri olduğunu dile getiren Yeliz Taşkesen, proje ile ilgili detayları şöyle aktardı:

“Ayrıca tinkercad kullanarak eserlerin 3D modellenmesi projemizin en güzel ve özel yanıdır. Gezi rehberi, web sayfası yanı tasarlanan tüm 3D eserlerin bir simülasyon şeklinde sunulabilmesi için Unity aracıyla fps bir simülasyon tasarımı yapılacaktır. Bunun için gerekli eğitimler verilecek ve böylece öğrenciler modelleme, baskı ve günümüzün vazgeçilmezi dijital oyun üretmeye de adım atmış olacaklar.”

Öte yandan ‘Tarihe 3D Dokunuş’ Projesinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinden 2; Ankara’dan 4, İzmir’den 2, Eskişehir, Amasya, Ordu’dan ve Erzurum’dan 1 öğretmen olmak üzere toplam 12 öğretmen yer alıyor.



