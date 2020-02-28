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Öğrencilere kayak malzemesi dağıtımı

BİTLİS HABERLERİ  | 28.02.2020 09:26 | Son Güncelleme

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki çocuklara malzeme desteği verildi.Saklı köyünde kendi imkanlarıyla yaptıkları ve ’gavik’ adını verdikleri kızaklarla kayıp doyasıya eğlenirken, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Türkiye Kayak Federasyonu’dan çocuklara malzeme desteği geldi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki çocuklara malzeme desteği verildi.
Saklı köyünde kendi imkanlarıyla yaptıkları ve ’gavik’ adını verdikleri kızaklarla kayıp doyasıya eğlenirken, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Türkiye Kayak Federasyonu’dan çocuklara malzeme desteği geldi. Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar, ilçeye bağlı Saklı köyünde kayak yaparak keyifli zaman geçiren çocukların sosyal medyadan paylaşılan görüntülerinin bir hayli ilgi çektiğini söyledi. Sancaktutar, "Görüntülerin izlenmesinin ardından Türkiye Kayak Federasyonundan çocuklar için malzeme desteği sözü geldi. Köyde bulunan çocuklar belki de imkansızlıklar içinde kendilerine çok güzel eğlenceler bulmuşlar. Bunu da kendi içinde geliştirmişler. Almış olduğumuz sözler doğrultusunda bugün malzemeler geldi. Öğrencilerimiz bu malzemelerle çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Öğrencilerimizi sevindirerek spor malzemeleri desteğini veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Milliyet Gazetesi Yazarı Abbas Güçlü, Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Ayan, okul yönetimi ve öğrencilere malzeme desteğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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