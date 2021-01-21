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Öğrencilere tablet desteği

21.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), pandemi döneminde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla Malatya genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaçlı öğrencilere verilmek üzere toplam 75 adet tablet teslim etti.MTSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay tarafından imzalanan protokol ile tabletler takdim edildi.Törende konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, başta işadamları olmak üzere herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "İnsanların eğitim hakları hiçbir şekilde ne kapsamda olursa olsun, sağlık koşullarının da elinden alınmaması gerekiyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), pandemi döneminde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla Malatya genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaçlı öğrencilere verilmek üzere toplam 75 adet tablet teslim etti.
MTSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay tarafından imzalanan protokol ile tabletler takdim edildi.
Törende konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, başta işadamları olmak üzere herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "İnsanların eğitim hakları hiçbir şekilde ne kapsamda olursa olsun, sağlık koşullarının da elinden alınmaması gerekiyor. Öğrencilerin gelecekte bizlere faydalı olabilmeleri için eğitim süreçlerini devam ettirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Özellikle bu eğitim sürecine devam eden öğrencilerden ihtiyaçları olanlara imkanlar dahilinde bu noktada tabletle ilgili bir katkıda bulunacağız. İnşallah insanlarımızın ve iş adamlarımız da bu anlamda kadirşinaslığını göstererek Milli Eğitim Müdürlüğümüze tabletle ilgili katkıda bulunmalarının çağrısını yapıyoruz. Bizler bu tabletleri Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Onlarda belirlenen öğrencilere tabletlerini ulaştıracaklar" dedi.
MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ise eğitim önemine vurgu yaparak,” Malumunuz yaklaşık 1 yıla yakın bir zamandır yüz yüze eğitime ara verildi. Pandemi döneminde ülkemizin çok şanslı olduğuna inanıyorum. Online eğitim noktasında bakanlık ve TRT’nin yapmış olduğu çalışmalar takdire şayandır. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirilen Battal Kanbay’ın Malatya için bir şans olduğuna inanıyorum. Süreç içerisinde gördük ki yüz yüze eğitim noktasında gayretleri, hem de online eğitim noktasındaki gayretleri bizi umutlandırdı" şeklinde konuştu.
Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da Başkan Sadıkoğluna teşekkür ederek, "Biz 16 Mart 2020’den bu yana pandemiden kaynaklı, çocuklarımız yüz yüze eğitimden online eğitime geçtiler. Dünyada eğitim ile ilgili çeşitli platformlar kuruldu ve bununla ilgili her ulus, her ülke kendi platformları üzerinden öğrencilerine ulaşmaya çalıştı. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri olarak online sistem ile TRT EBA üzerinden eğitim hizmetlerini vermeye çalışıyoruz. İnanınki işimiz çok zor. Öğretmenlerimiz evlerinde derslere girerken çok zorlanıyorlar. Öğrencilerimizde aynı şekilde. Dezavantajlı bölgelerimizde bizim öğrencilerimizin teknolojik materyal ihtiyacı var. Bunları temin etmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte tablet dağıtmaya başladı. Malatya’mıza ayrılan kontenjan 5 bin 790. Her ile yüzde 1 oranında tablet dağıtımı yapıldı. Malatya 1,80 civarında bir avantaj sağladı. Deprem bölgesi olması nedeniyle bu avantaj sağlandı" diye konuştu.

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