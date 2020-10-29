Öğrencilerin ’Cumhuriyet’ coşkusu renkli görüntülere sahne oldu

Edirne ve ilçelerindeki okullarda korona virüs tedbirlerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama etkinliklerinde öğrencilerin gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü dolayısıyla Edirne ve ilçelerinde bulunan okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ellerinde Türk Bayraklarıyla etkinliklere katılan minik öğrencilerin giysileri de bayrağımızın rengini ifade eden kırmızı ve beyaz renklerden oluştu.

Köylerde yaşayan çocuklar da Cumhuriyet kutlamalarından mahrum bırakılmadı. Öğretmenler yanında getirdikleri bayraklar ile köy meydanında çocukları bir araya getirerek marşlar söyledi. Edirne Lisesi öğrencileri de gösterilerin ardından yöresel kıyafetlerle dev Türk Bayrağını açarak gösterileri sosyal medyadan izleyen takipçilerini selamladı.

Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı görülen etkinliklerde, korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin tamamının maske taktığı görüldü.

