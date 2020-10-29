YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Öğrencilerin ’Cumhuriyet’ coşkusu renkli görüntülere sahne oldu

Öğrencilerin ’Cumhuriyet’ coşkusu renkli görüntülere sahne oldu

EDİRNE HABERLERİ  | 29.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Edirne ve ilçelerindeki okullarda korona virüs tedbirlerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama etkinliklerinde öğrencilerin gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu.Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü dolayısıyla Edirne ve ilçelerinde bulunan okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Edirne ve ilçelerindeki okullarda korona virüs tedbirlerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama etkinliklerinde öğrencilerin gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu.
Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü dolayısıyla Edirne ve ilçelerinde bulunan okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ellerinde Türk Bayraklarıyla etkinliklere katılan minik öğrencilerin giysileri de bayrağımızın rengini ifade eden kırmızı ve beyaz renklerden oluştu.
Köylerde yaşayan çocuklar da Cumhuriyet kutlamalarından mahrum bırakılmadı. Öğretmenler yanında getirdikleri bayraklar ile köy meydanında çocukları bir araya getirerek marşlar söyledi. Edirne Lisesi öğrencileri de gösterilerin ardından yöresel kıyafetlerle dev Türk Bayrağını açarak gösterileri sosyal medyadan izleyen takipçilerini selamladı.
Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı görülen etkinliklerde, korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin tamamının maske taktığı görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
Minibüs fiyatlarına zam geliyor
Minibüs fiyatlarına zam geliyor
3 kişiyi tuzağına düşüren telefon dolandırıcısı yüklü miktarda para ile yakalandı
3 kişiyi tuzağına düşüren telefon dolandırıcısı yüklü miktarda para ile yakalandı
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Edirne Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
13:03
İkindi
15:52
Akşam
18:20
Yatsı
19:41

Edirne Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Meriç Eczanesi
Merkez
Şimşek Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Yeni Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kırkpınar'ın rekortmen ağası Seyfettin Selim'den eğitime destek
Kırkpınar'ın rekortmen ağası Seyfettin Selim'den eğitime destek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Edirne’de yasa dışı avcılığa geçit verilmiyor
Edirne’de yasa dışı avcılığa geçit verilmiyor
Edirne’de temizlik-maske ve mesafe denetimi
Edirne’de temizlik-maske ve mesafe denetimi
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.