Öğrencilerin sömestir stili Boyner'den

İSTANBUL(AA) - Boyner, tarzından ödün vermeyen öğrencilere zengin seçenekler sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve aileler için sömestr tatili heyecanı başladı.

Çocukların ve gençlerin en sevdiği giyim markalarının seçili koleksiyonlarına ve en trend ürünlere yer veren Boyner, tarzından ödün vermeyen öğrencilere zengin seçenekler sunuyor.

Soğuk kış günlerinde çocukları sıcacık tutacak mont, kaban, kazak, şapka, kaşkol, bere ve eldiven gibi seçenekler, ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Ayrıca, baskılı sweatshirt'ler çocukların en çok sevdiği popüler ürünler arasında dikkati çekiyor. Aeropostale, Limon Company, U.S. Polo Assn., Benetton, Koton gibi en sevilen moda markalarını bir araya getiren Boyner, kış alışverişinin vazgeçilmez ürünlerini ayrıcalıklı fırsatlarla sunuyor.

Sömestir tatili döneminde karlı, yağmurlu havalarda ihtiyaç duyulan botlar ve çizmeler de yenileniyor. Hem kız hem erkek çocuklar için botları veya çizmeleri bulunan Harley Davidson, Hammer Jack, Limon Company, Lumberjack'ın yanı sıra kız çocuklarına rengarenk çizmeler sunan Igor ve Twigy gibi markalar beğenilen hediye seçenekleri arasında yer alıyor.