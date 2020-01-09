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  4. Öğrenciye günün her saatinde ücretsiz çay ve çorba

Öğrenciye günün her saatinde ücretsiz çay ve çorba

ANTALYA HABERLERİ  | 09.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi’nin güney sınır komşusu olan Pınarbaşı Mahallesi’nde hizmet veren Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali, öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Akdeniz Üniversitesi’nin güney sınır komşusu olan Pınarbaşı Mahallesi’nde hizmet veren Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. 200 kişilik kafeterya ve 100 kişilik bahçe oturma alanıyla toplum 300 kişi kapasiteli Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokalinde, günün her saati ücretsiz çay ve çorba ikram ediliyor.

Öğrencilere ücretsiz çorba
Vaktinin çoğunu Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokalinde ders çalışarak geçirdiğini belirten üniversite hazırlık öğrencisi Bilal Salma, ücretsiz çay ve çorba ikramının ekonomik destek olduğunu kaydetti. “Sessiz olması ve diğer imkanlarıyla biz öğrencilerin tercihi” diyen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Merve Cengiz ise özellikle çorba ikramının kendilerini büyük bir külfetten kurtardığını söyledi.
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Emre Şen ise “Günde yaklaşık 8 saat ders çalışıyorum. Burada ikram edilen ücretsiz çay ve çorba ile de gün boyu 1 lira dahi harcamadan ders çalışıyorum. Bu biz öğrenciler için çok büyük bir hizmet. Bu anlamda Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Her daim yanlarındayız
Akdeniz Üniversitesi’nin yaklaşık 80 bine yakın öğrenci nüfusuyla İlçe sınırları içerisinde eğitim-öğretim yaptığını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkan Semih Esen, buradan yola çıkarak öğrencilere destek olmak istediklerini söyledi. Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokalinde çay ve çorba ikram ettiklerini belirterek, öğrencilere ekonomik anlamda destek olduklarını kaydetti. Bununla da birlikte öğrencilere ücretsiz internet ağı sağladıklarını ifade eden Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak öğrencilerin her daim yanlarında olduklarını bildirdi.

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