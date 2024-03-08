Öğretme aşkıyla tüm engelleri aşan kas hastası Gamze öğretmen gençlere ilham kaynağı oluyor

Gamze Kılıç’a 6 yaşındayken halk arasında kas erimesi olarak bilinen ‘Müsküler Distrofi’ teşhis konuldu. Doğuştan gelen bu genetik hastalık nedeniyle Kılıç’ın el ve bacak hareketleri zamanla kısıtlandı. 12 yaşındayken tekerlekli sandalye ile yaşamaya devam eden Kılıç, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı. Aynı üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde de yan dal okuyan Kılıç, 2014 yılında Erasmus programıyla Almanya Heidelberg Üniversitesine gitti. Yurtdışına okumaya giden ilk ağır engelli öğrenci olma özelliğini taşıyan Kılıç, eğitim kariyerinde elde ettiği başarılar ile engellilere, umut öğrencilere ise rol model oluyor. Tekerlekli sandalyesi ile yaptığı Almanya seyahatinin ardından Çekya, Avusturya, İtalya ve İsviçre’yi de gezen Kılıç, 9 yıl önce atandığı Sincan Fatih Anadolu Lisesinde Almanca öğretmeni olarak görevini sürdürüyor.

Gamze öğretmen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada bilgi ve tecrübelerini gelecek kuşaklara aktarabilmenin en iyi yolun öğretmenlikten geçtiğini söyledi.

“DOKTORLAR NEFES BORUMA DELİK AÇARAK, BENİ CİHAZA BAĞLADI”

Pandeminin yaşandığı 2021 yılında kanında karbondioksit oranının yükselmesi sonucu entübe edildiğini belirten Gamze öğretmen, “Daha sonra doktorlar nefes boruma cerrahi işlemle küçük bir delik açarak, beni solunum cihazına bağladılar. Buna ‘Trakeostomi’ deniliyor. ‘Trakeostomi’ bir hastalık değil, mevcut bir hastalık sonucu ortaya çıkan bur durumdur” dedi.

“HER ŞEYİ OLDUĞU GİBİ KABULLENDİĞİM AN HAYATIM DEĞİŞTİ”

İnsanların hayatlarının süresini belirleyemeyeceğine dikkati çeken Gamze öğretmen, “Nasıl olursak olalım kalitesi bizim elimizdedir. Ben de kendime dair her şeyi olduğu gibi kabullendiğim an hayatım olumlu yönde değişti” ifadesini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİMİN HAYATA KENDİLERİNE EN UYGUN YERİ BULMALARINA YARDIMCI OLUYORUM”

Sosyal medyayı da aktif olarak kullandığını aktaran Gamze öğretmen, “Sosyal medyada engellilik konusunda farkındalık videoları çekiyorum. Okulumda derslere girmenin yanı sıra meslekleri tanıtma faaliyetlerine katkı sunarak öğrencilerimin hayata kendilerine en uygun yeri bulmalarına yardımcı oluyorum” diye konuştu.

Şimdiye kadar alanında uzman birçok ismi davet ederek öğrencilerine konferans verilmesine vesile olduğunu dile getiren Gamze öğretmen, öğrencileri ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

“BAŞTA ANNEM OLMAK ÜZERE TÜM KADINLARIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM”

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Gamze öğretmen, “Kadınlar toplumun gerçek mimarlarıdır. Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasıdır. Başta annem olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Öte yandan Fatih Anadolu Lisesi, proje okulu olması nedeniyle Ankara’nın önemli eğitim merkezleri arasında yer alıyor.

