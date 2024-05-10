Öğretmenler iş bırakıp şiddetin son bulmasını istedi

Manisa’nın Turgutlu, Alaşehir, Kula ve Sarıgöl ilçelerinde öğretmenler bir günlük iş bırakarak öğretmenlere yönelik saldırıların ve şiddetin son bulmasını istedi.

Turgutlu’da Eğitim-İş ve Eğitim-Sen sendikaları Turgutlu temsilcilikleri Turgutlu Orta Parkta düzenlenen basın açıklamasıyla İstanbul Eyüpsultan’da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın, lise öğrencisi Y.K. tarafından öldürülmesini protesto etti.

Sarıgöl’de Türk Eğitim Sen üyesi öğretmenler Belediye Meydanında basın açıklaması yaparak eğitimde öğretmenlere yönelik şiddeti protesto etti. Öğretmenler eğitimde şiddete son konulu açıklamada bulunurken vatandaşlar da öğretmenlere destek verdi.

Kula’da Türk Eğitim-Sen, Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim Sendikaları, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Kula Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası da düzenledikleri açıklamalarla saldırıları protesto etti. Eğitim Bir-Sen adına açıklama yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin İzci yaşananların artık son bulması çağrısında bulunurken, caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Şehzadeler ilçesinde Türk Eğitim Sen Manisa Şubesi, İstanbul Eyüpsultan’da bir lisede öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için eylem gerçekleştirdi. 1 günlük iş bırakan öğretmenler ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk portesiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanına kadar sloganlar atarak yürüdü. Bir öğretmen ise ‘Yeter artık ölmek istemiyoruz, şiddete son, silah değil kalem’ yazılı kanlı önlük giyerek eyleme destek verdi. Cumhuriyet Meydanı’nda hayatını kaybeden bütün öğretmenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Alaşehir ilçesinde de tüm sendikalara bağlı öğretmenler bir günlük iş bırakarak düzenledikleri basın açıklamalarıyla şiddetin son bulması çağrısında bulundu.





