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Öğretmenler yarıyıl tatilini boş geçirmedi

BURSA HABERLERİ  | 02.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Eğiticilerin Eğitimi Projesi (EĞİTEP) kapsamında Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ileri seviye 3B eğitimi tamamlandı.

Eğiticilerin Eğitimi Projesi (EĞİTEP) kapsamında Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ileri seviye 3B eğitimi tamamlandı. Yarıyıl tatili süresince devam eden eğitimlere katılan ve başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı.
EĞİTEP Projesi kapsamında Bursa’da mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen ileri seviye 3B eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu ve ERTEV Başkanı Fahrettin Gülener, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş katıldı.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliklerinin etkin bir şekilde sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fahrettin Gülener, “Bu proje ile öğretmenlerimize kendilerini geliştirebilme fırsatı sunmayı amaçladık. Eğitim konusunda her zaman her türlü desteğe hazırız. Yeter ki böyle istekli öğretmenler olsun. Bu eğitimlere gönüllü olarak iştirak eden öğretmenlerimize ve projeye destek olanlara teşekkür ederim” dedi.
Ülke kalkınmasının üreten, ürettiği bilgi ve ürünler üzerinden dünyayla rekabet eden bir ülke olmaktan geçtiğini belirten Şube Müdürü Altıntaş ise, “Mesleki ve teknik eğitimde ERTEV’le işbirliğimizin artarak devam etmesi bizleri son derece memnun ediyor. Öğretmen arkadaşlarım gelişim adına, öğrencilerine katkı adına içinde bulunduğumuz tatil döneminde gönüllü olarak buraya eğitim almaya, ‘öğrenmeye devam etmeden öğrenmenin olmayacağı’ mesajını vermeye geldiler. Emeği geçenlere ve bu eğitimlere katılan öğretmenlerimize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.
Eğitime katılan öğretmenler de aldıkları eğitimle hazırladıkları ürünleri Gülener ve Altıntaş’a hediye etti.

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