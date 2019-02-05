Oğuzhan Çelik, 5000 Evlerspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu

Karabük’te daha önce Beşiktaş’ta forma giyen eski milli oyuncu İbrahim Kaş’ın da yetiştiği 5000 Evlerspor’da forma giyen 17 yaşındaki kaleci Oğuzhan Çelik, Beşiktaş Kulübü’nde yapılan ve 3 gün süren seçmeler sonucunda seçildi ve amatör vize ile transfer olarak Beşiktaş 17 yaş grubunda forma giyecek.

Amatör bir takımdan Beşiktaş’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Oğuzhan Çelik, “Çok büyük bir mutluluk. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Küçük bir takımdan, amatör bir takımdan oraya gitmek, görülmek çok güzel bir duygu. Burada çoğu arkadaşım da yetenekli. Biz de öyleyiz. Bizi keşfettiler ve gördüler. Abilerimizin yardımıyla da elemelere girdik ve kazandık. Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu yaşamak güzeldi” dedi.

Milli takım hedefi olduğunu da belirten Çelik, “Beşiktaş’ta kendimi daha da geliştirip, daha çok antrenmanla, çift antrenman olursa çift antrenman yapıp kendimi daha da büyüteceğime ve profesyonelliğe kadar ilerleyeceğimi düşünüyorum. Milli takıma gitmeyi de çok istiyorum. Bunun için sonuna kadar çalışacağım. Her zaman en iyisi olmak için çabalayacağım” ifadelerini kullandı.