SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Oğuzhan Özyakup 2. kez dalya diyecek

Oğuzhan Özyakup 2. kez dalya diyecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.12.2020 12:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta 9. sezonunu geçiren Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı forma altında 200. lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Oğuzhan Beşiktaş’ta ise toplamda 275 karşılaşmada forma giydi.

Oğuzhan Özyakup 2. kez dalya diyecek

Beşiktaş’a 2012-2013 sezonunda transfer olan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig’deki 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş’taki 9. sezonunu geçiren Oğuzhan, bugüne kadar takımıyla 275 resmi karşılaşmaya çıkarken, bu mücadelelerde 31 gol atıp 57 de asist yapmıştı.

Ligde ise 199 kez sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup, Alanyaspor mücadelesinde şans bulması halinde ikinci kez dalya diyecek. Bugüne kadar Beşiktaş’ta 199 lig maçında boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 26 gol atıp 38 de asit yapmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Beşiktaş'ta hedef 4'te 4Beşiktaş'ta hedef 4'te 4
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti
Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti
Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme
Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Fatih Terim, Süper Lig'den 2 ismi istedi
Fatih Terim, Süper Lig'den 2 ismi istedi
'Fenerbahçe kesin şampiyon olacak'
'Fenerbahçe kesin şampiyon olacak'
İşte Trabzonspor'un yeni transferi
İşte Trabzonspor'un yeni transferi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Türk futboluna acı haber
Türk futboluna acı haber
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuzhan Özyakup 2. kez dalya diyecek
Oğuzhan Özyakup 2. kez dalya diyecek
Beşiktaş'ta hedef 4'te 4
Beşiktaş'ta hedef 4'te 4
Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic patlaması: Bir an önce takımdan uzaklaştırın!
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Beşiktaş'ta koronavirüs vakası
Beşiktaş'ta koronavirüs vakası
Beşiktaş 2 eksikle çalıştı
Beşiktaş 2 eksikle çalıştı
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.