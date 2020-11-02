Oğuzhan Özyakup: Beşiktaşımı çok özlemişim

Feyenoord macerasının ardından siyah-beyazlı takıma geri dönen 28 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Özyakup, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’a geri dönmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Özyakup, "Pek uzun ayrı kalmadık. Altı aylık bir süreçti, bir hava değişikliği oldu benim için. Tesisleri, takım arkadaşlarımı ve Beşiktaşımı çok özlemişim" diye konuştu. "ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARI KAYIPSIZ GEÇMEK İSTİYORUZ" Pandemi sürecini ve sezona başlangıçlarını değerlendiren Oğuzhan, “Bu dönem, tüm futbol camiası için çok farklı oldu. Hazırlık kampına gidilemedi ki genelde yurt dışında iki üç hafta hazırlanıp onun üstüne iki üç hafta daha İstanbul’da kamp yaparak sezona hazırlanıyorduk. Benim durumum biraz farklıydı. Hollanda’da ligler şubatın son haftası iptal oldu ve lig devam etmedi. Burada ise oyuncular iki ay ara verdikten sonra geçen sezonu tamamladılar, ardından çok kısa bir 10 günlük izinden sonra tekrar yeni sezona hazırlandılar. Bu bir futbolcu için kolay değil ama milli maç arasının takıma çok iyi geldiğini düşünüyorum. Önümüzdeki maçları kayıpsız geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR" Oğuzhan, takım olarak bu sezonki hedeflerinin sorulması üzerine, “Beşiktaş’ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Şampiyon olmak için de maçları kazanmak zorundasın. Biz ilk dört haftayı biraz zor geçirdik ama takım olarak çok şeyin farkına vardık. Bu takımın tek hedefi var, o da şampiyonluk" cevabını verdi. "FEDA SEZONU EN GÜZEL SEZONDU" Takımın genç oyunculara yönelmesini değerlendiren Oğuzhan, "Ben ‘Feda’ sezonunda geldim. Zor bir sene olacağı bana anlatılmıştı ama gençlere önem verileceği de konuşulmuştu. Kendimden emindim ve bana o ilgiyi en güzel şekilde hissettiren Beşiktaş oldu. 19 yaşında geldim ve o sezon 30 maç oynadım. Her sezonun başka bir güzelliği vardır ama şampiyonluk sezonlarını ayrı tutarsak o 'Feda' sezonu en güzel sezondu diyebilirim. Sabretmek zordur ama genç oyuncular için zaman kesinlikle önemlidir. Genç bir oyuncunun üstündeki baskıyı alarak onu karşılayıp en iyi şekilde oynamasını sağlamalıyız. Bu bizim görevimiz. Taraftarlarımız zaten genç oyuncuları hep en iyi şekilde karşılamıştır, onun için bana o konuda fazla söyleyecek söz kalmaz" açıklamasını yaptı.