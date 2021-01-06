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Oğuzhan Özyakup: En son şampiyonlukta böyleydi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.01.2021 21:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta son 3 maçta performansı yükselen ve skor katkısı yapan Oğuzhan Özyakup, Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Oğuzhan Özyakup: En son şampiyonlukta böyleydi

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Rizespor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Performanslarını değerlendiren Oğuzhan, "Hasic'in golü benim golümden daha güzeldi. Takımın performansı artınca, bireysel performanslar da artıyor. Tersi de oluyor. Bu maç bizim için çok önemliydi. Rize bir tık farklı başladı, 5'li defansla başladı ve baskı kurmaya çalıştı. Oralardan iyi çıktık. 3-4 tane net pozisyonumuz var, onları gole çevirsek maçı daha erken koparabilirdik." dedi.

Aile havasına değinen Oğuzhan, "Şampiyonluk senesinde en son böyle bir ortamda bulundum. Yaşlar eşit, büyükler küçüklerle uyuşuyor, küçükler büyüklere saygı duyuyor. Galibiyet gelince de pozitif etkiliyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz, inşallah böyle devam ettiririz, çok güzel seri yakaladık, böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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