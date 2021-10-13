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Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı güzel Skyler Witschge’e kaptırdı

13.10.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı Milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, oyuncu Melisa Aslı Pamuk’la evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla ayrılmıştı. Bir süredir sessizliğini koruyan ünlü futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hollandalı sevgilisini duyurmuş oldu.

Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı güzel Skyler Witschge’e kaptırdı

Beşiktaşlı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, evlilik hazırlığı yaptığı ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan ayrıldıktan sonra kalbini yeni aşka açtı.

Futbolcu, model sevgilisi Skyler Witschge ile karesini Instagram'dan paylaştı. Özyakup'dan sonra aynı kareyi model de sayfasına taşıyarak, aşkını ilan etti.

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İngiltere ve Hollanda'da yaşayan Witschge'ın sık sık İstanbul'a geldiği öğrenildi. Çiçeği burnunda sevgililer, geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir mekanda baş başa yemek yedi.

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13 bin 300 bin takipçisi olduğu Instagram'da model paylaştığı karelerle de dikkat çekiyor.

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Oğuzhan Özyakup Instagram
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