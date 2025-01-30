Oğuzhan Özyakup’tan Anderson Talisca hakkında flaş sözler: "Bizi çok kurtardı ama..."

Eski Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Kafa Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özyakup, eski takım arkadaşı Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferine de değindi.

"HER ZAMAN İŞ YAPAR"

Talisca'nın her zaman iş yapacağını belirten Oğuzhan Özyakup, "Talisca benim dönemimde çok iyi futbolcuydu. Suudi Arabistan Ligi'nde de izledim de son dönem çok oynayamadı. Talisca aslında her zaman iş yapar diye düşünüyorum." dedi.

"BİZİ ÇOK KURTARDI AMA..."

Brezilyalı yıldızın maç içerisinde çok fazla koşmadığını söyleyen Özyakup, "Bizi Beşiktaş'ta çok kurtardı ama 80 dakika çekiyorduk. Hiç defans yapmıyordu. Mourinho onu o konuda ikna edebilir." sözlerini sarf etti.

"YÜZDE 100 DOĞRU TRANSFER"

Fenerbahçe için Talisca'nın doğru bir transfer olduğunu vurgulayan Özyakup, "Talisca 10 numara pozisyonunda bence Fenerbahçe'ye gerekli bir oyuncu. Talisca bildiğimiz Talisca ise yüzde 100 iş yapar. Biraz daha altı olsa bile iş yapar. Görmek lazım. Talisca'nın ayak içi vuruşları çok iyi, çok net. Fenerbahçe için doğru transfer o pozisyona kesinlikle ihtiyaç var. Yüzde 100 doğru." şeklinde konuştu.