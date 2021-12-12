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Oğuzhan Özyakup'tan Fenerbahçe derbisi açıklaması

12.12.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Kayserispor maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Oğuzhan Özyakup'tan Fenerbahçe derbisi açıklaması

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN TEPKİ GÖSTERDİK"

Karşılaşmayı ve hafta içinde yaşananları değerlendiren Oğuzhan Özyakup Güven inanılmaz katkı verdi galibiyete. Bu hafta çok şey yaşadık. Hocamız ayrıldı. Bu maç için yeni hocamız geldi. Maça biraz tedirgin, kontrollü başladık. Bu gayet normal. Böyle dönemleri ben burada çok yaşadım. Değiştirmesi gereken futbolcu, taraftar, camia, yönetim, hocalar bir olup. Bugün de öyle günlerden biriydi. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Biz de 3-0 rahat kazanmak isterdik. Bazen böyle galibiyetler çok daha iyi oldu. Son 10-11 maçta ilk golü yedik. Toparlanamadık, tepki gösteremedik. Bugün tepki gösterdik." dedi.

"HER FUTBOLCU OYNAMAK İSTER"

Sergen Yalçın dönemde yedek kalması hakkında konuşan Oğuzhan Özyakup "Her futbolcu oynamak ister. Bana göre benim haklı olduğum konular var, hocamıza göre de onun haklı olduğu konular var. Futbolcu iyi oynayıp yedek kalınca morali bozuluyor. Bunlar bahane olmamalı tabii. Ben bunu öğrendim. Bugün oyuna girince elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

"DERBİDE GÜZEL BİR SKOR ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Oğuzhan Özyakup "Derbi bizim için aşırı önemli. Tekrar yukarılara oynamak için mecbur kazanmamız gerekiyor. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bu haftayı bir bekleyip takım olarak derbide güzel bir skor almaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Oğuzhan Özyakup
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