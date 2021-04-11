Oğuzhan Özyakup'tan saha zeminine tepki!

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Erzurum Stadı'nın zeminini eleştiren Oğuzhan, "Erzurum tamam soğuk, kar yağıyor ama dünyada sadece Erzurum soğuk değil. Bildiğiniz taşta oynadık. Sakatlık riskini çok yükseltiyor. 60-70 dakika taşta oynadık. Stadyumda ısıtma var mı, varsa neden kullanılmıyor, yoksa neden yapılmıyor. Anlam veremiyorum. Erzurum soğuk bir şehir. Anlıyoruz ama başka ülkelerde de yeterince soğuk ülkeler, şehirler var ama zeminler iyi. Kulüplerimizin maddi durumları vs. olabilir. Bu konuya belki yayıncı belki TFF yardımcı olabilir. Başka maçlarda da bu zemin böyledir. Gerçekten olmaz. Zemin taş. Top geliyor, kontrol etmek için kendinizi dengelemek gerekiyor. Sakatlık riskini bu zemin çok artırıyor." şeklinde konuştu.

Cenk Tosun'un sakatlığı ile ilgili konuşan Özyakup, "Cenk'e çok geçmiş olsun. Şanssız bir durum. Buna önem verilsin. Maça çıkmadan önce hepimiz bu zemin niye bu kadar sert dedik. Islatılsın dedik, kabul edilmedi. Bunlar önemli şeyler. İnşallah bu zeminlere önem verilir. Ders çıkarırız. Bu eleştiri değil. Çok şanssız oldu. Cenk'e çok geçmiş olsun. Umarım en iyi şekilde düzelir. Cenk çok güçlü bir insan." dedi.