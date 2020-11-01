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Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.11.2020 21:19 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Malatyaspor'u daha farklı bir skorla yenebileceklerini de ifade eden Oğuzhan, "Maça iyi başladık. Ben de kendi adıma iyi mücadele etmeye çalıştım. Tempolu başladık. Aslında belki ilk yarıda, 15-20 dakikada golü bulsaydık farklı skor olabilirdi. Öalatya iyi kapandı. Sadece kontrayı düşündüler. Topa hep sahiptik. 40'tan sonra Malatya biraz atak yapmaya çalıştı. 1-0'dan sonra takım olrak geriye çekildik. Bunu yapmamalıydık. İkiyi üçü bulabilirdik. İyi mücadele ettik. Kaybettiğimiz topları hemen kazandık, bu da bize yakıştı, evet" dedi.

Kendi performansını da değerlendiren Oğuzhan, "Tabii ki güzel günlerin başlangıcı. Sezona kendi adıma iyi başladım. Trabzon'da oynadım, kazandık. Sonra sakatlık geçirdim. Top kapma olayını da analiz ettik. Malatya'nın önliberoları top kaptırmaya müsait dedi hocamız. Ben de bunu birkaç defa başardım. Ben yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Burada, Feyenoord'a gitmeden önce zor günler geçirdim. Şimdi fizik ve mental olarak çok iyiyim. Bir iki maçta memnun kalacak bir insan da değilim" şeklinde konuştu.

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