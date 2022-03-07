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Okaka'dan Beşiktaş itirafı!

07.03.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehirli Stefano Okaka, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. Okaka, ""Burada Beşiktaş'a karşı oynamak zordur. Bugün de öyle oldu. Kendi oyunumuzu oynamak istedi ama bazen işe yaramadı. Beşiktaş, taraftarıyla yüklendi ve başarılı oldular." dedi.

Okaka'dan Beşiktaş itirafı!
Stefano Okaka

Stefano Okaka

İTA İtalya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Medipol Başakşehirli Stefano Okaka, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Okaka "Burada Beşiktaş'a karşı oynamak zordur. Bugün de öyle oldu. Kendi oyunumuzu oynamak istedi ama bazen işe yaramadı. Beşiktaş, taraftarıyla yüklendi ve başarılı oldular. İlk golü biz atmayı başardık. Baskı nedeniyle hatalar yaptık. Maç berabere bitti. Bazen istediğiniz performansı sahaya koyamıyorsunuz." dedi.

Stefano Okaka ayrıca "İyi sezon diye gözüküyor olabilir, 10 gol atmak hücumcu için iyidir ama 4-5 maçlık suskunluğum vardı. O maçlarda atsam daha iyi olurdu. Bazı anlarda atamazsınız ama yapmanız gereken olabildiğince çok gol atmaktır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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