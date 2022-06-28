Okan Buruk istedi ve geldi! Fenerbahçeli isim kulübede

Yeni sezona hem başkan hem de teknik direktör değişikliği ile start vermeye hazırlanan Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk... Son olarak 2018-19 sezonunda şampiyonluk kupasını müzesine götüren Sarı-Kırmızılı ekip hasrete son vermek isterken, çiçeği burnunda teknik adam Okan Buruk, ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlayan Okan Buruk, gerçekleştirilen ilk antrenmanda hırslı bir görüntü çizerken, gerçekleştirilen imza töreninde hayalinde Galatasaray'ı "Dominant, rakibine üstünlük kuran, sahada her şeyini veren bir takım" olarak tasvir etmişti.

İLGİNÇ BİR DETAY İLE GÜNDEMDE!

İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in ardından Sarı-Kırmızılıar'ın yeni hocası olan Okan Buruk son günlerde ilginç bir detay ile gündemde.

ESKİ F.BAHÇELİ İLE ÇALIŞIYOR!

Galatasaray'a kendi ekibi ile gelen 48 yaşındaki teknik adamın yardımcılarından Can Okuyucu, Sarı-Kırmızılı ekibin ezeli rakibi Fenerbahçe'de 1992/93 sezonunda Fenerbahçe'de kaleci olarak görev yapmış, 11 Nisan 1993 tarihinde Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesinde de ev sahibi ekibin kalesini koruyan isimdi ve mücadele 4-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

BEŞİKTALI İSİM DE LİSTEDE!

Öte yandan Okan Buruk'un yardımcıları arasında eski Beşiktaşlı Ekrem Dağ'ın yanı sıra Fenerbahçe'de forma giyen Pierre Webo ile Fenerbahçe'de Daum ve Zico'nun yardımcılığını yapan İrfan Saraloğlu da Buruk'un ekibinde yer alıyor.



