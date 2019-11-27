Okan Buruk: Roma yenilebilecek bir takım

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncusu Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında evinde oynayacakları kritik Roma maçı öncesi basın mensuplarının soruları cevapladı.

Teknik direktör Okan Buruk, tarihi bir maça çıkacaklarını dile getirirken, “Öncelikle çok önemli bir maça çıkıyoruz. Grubu birinci bitirmemiz açısından ve gruptan çıkmayı garantilememiz açısından çok önemli bir maç. Başakşehir için değil Türkiye içinde çok önemli. Motivasyonumuz iki kat daha fazla. Bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz” dedi.

“MAHMUT VE UĞUR BİZİMLE OLAMAYACAK”

Sakatlarla ilgili olarak da Buruk, “Şu anda son maçta sakatlanan Mahmut bizimle olamayacak. Sakatlanan Mahmut olmaycaak ve Uğur operasyon geçirdi o da bizimle olmayacak. Ufak sakatlıkları olanları daha sonra değerlendireceğiz ancak Mahmut ve Uğur bizimle olamayacak” diye konuştu.

“ROMA YENİLEBİLECEK BİR TAKIM”

Roma’nın yenilebilecek bir takım olduğunu ifade eden Buruk, “İlk maçtan Roma’nın hücumda çok önemli oyuncuları var ve pozisyon verirseniz golü yersiniz demiştim. Maçtan sonrada bu Roma takımını herkes yenebilir ilk maçta kendi kalemize gol atmasaydık maçı başa baş götürebilirdik. Puan durumuna bakıldığında da herkesin birbirini yenebileceği bir grup olduğunu gördük” şeklinde konuştu.