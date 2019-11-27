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Okan Buruk: Roma yenilebilecek bir takım

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.11.2019 20:26 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında Roma'yı ağırlayacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, İtalyan ekibinin yenilebilecek bir takım olduğunu ve maçı kazanıp gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Okan Buruk: Roma yenilebilecek bir takım

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncusu Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında evinde oynayacakları kritik Roma maçı öncesi basın mensuplarının soruları cevapladı.

Teknik direktör Okan Buruk, tarihi bir maça çıkacaklarını dile getirirken, “Öncelikle çok önemli bir maça çıkıyoruz. Grubu birinci bitirmemiz açısından ve gruptan çıkmayı garantilememiz açısından çok önemli bir maç. Başakşehir için değil Türkiye içinde çok önemli. Motivasyonumuz iki kat daha fazla. Bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz” dedi.

“MAHMUT VE UĞUR BİZİMLE OLAMAYACAK”

Sakatlarla ilgili olarak da Buruk, “Şu anda son maçta sakatlanan Mahmut bizimle olamayacak. Sakatlanan Mahmut olmaycaak ve Uğur operasyon geçirdi o da bizimle olmayacak. Ufak sakatlıkları olanları daha sonra değerlendireceğiz ancak Mahmut ve Uğur bizimle olamayacak” diye konuştu.

“ROMA YENİLEBİLECEK BİR TAKIM”

Roma’nın yenilebilecek bir takım olduğunu ifade eden Buruk, “İlk maçtan Roma’nın hücumda çok önemli oyuncuları var ve pozisyon verirseniz golü yersiniz demiştim. Maçtan sonrada bu Roma takımını herkes yenebilir ilk maçta kendi kalemize gol atmasaydık maçı başa baş götürebilirdik. Puan durumuna bakıldığında da herkesin birbirini yenebileceği bir grup olduğunu gördük” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ MAÇ”

Maçta stadın dolu olacağına vurgu yapan Buruk, “Türkiye misafirperverlik anlamında dünyanın en iyileri arasındadır. Kendimizden çok ülkemize gelenleri düşünürüz. Aynı şey Roma takımı ve taraftarı için de geçerli. Türkiye için önemli maç derken ülke puanı açısından önemli. Taraftar rekorunu kırmak istiyoruz, tribünlerin dolu olacağını düşünüyoruz. Şu anda ülke takımları arasında en Avrupa’da en yüksek puana sahip takımız diğer takımların da bize destek vereceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

“GALATASARAY MAÇINDA TAKTİĞİMİZ TUTTU”

Galatasaray maçı kadrosu ile ilgili eleştirileri değerlendiren Buruk, “Kadrolar her zaman tartışılır. Biz de kendi aramızda tartışırız, izleyenler televizyon karşısında değerlendirme yapar. Türkiye’nin Fransa karşısındaki kadrosunda Mahmut ve İrfan Can orta sahada oynadı ama böyle bir değerlendirme görmedim. Biz Galatasaray karşısında üçlü orta saha ile oynadık, onlar da üçlü defansla oynadı. Kenarları kullanmak istiyorduk. Galatasaray ilk yarı gol atan ikinci yarı ise gol yiyen bir ekipti. Maç sonunda da taktiğin tuttuğunu gördük. 41 maç sonra bir takımı yendiğimiz için mutluyuz” şeklinde konuştu.

“İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK”

İlk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Buruk, “İlk hayalimiz maçı kazanmak. Kazandığımızda gruptan çıkıyoruz. Gruptan çıkarak ilki gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

VISCA: “TARİH YAZACAĞIZ”

Visca, maça hazır olduklarını belirtirken, “Çok zor bir maç olacak. Rakibimiz hem İtalya hem de Avrupa’da önemli bir takım. İlk maçı kaybettik ama hazırız. Güçlü bir takım ama biz ikinci maç için daha güçlüyüz. Hem lig hem de Avrupa’da iyi maçlar oynadık. Başakşehir olarak ilk kez gruptan çıkarak tarih yazacağız” dedi.

“DZEKO İLE KONUŞTUM”

Visca, Dzeko ile konuştuğunu belirtirken, “Sabah da konuştum dün de konuştum. O da İstanbul’da olduğu için heyecanlı. Başakşehir ile tarih yazma şansımız var ve bunu kullanmak istiyoruz. Evet kardeşiz ama kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Başakşehir-Roma Edin Visca okan buruk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Okan Buruk maçtan önce:"Roma yenilebilecek bir takım!" Maçtan sonra Okan Buruk: "Şey..biz Roma Yenilene'bilir bir takım demek istedik, yanlış anlaşıldık miiik :))))
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