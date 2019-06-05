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Okay Yokuşlu A Milli Futbol Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 05.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nda Okay Yokuşlu, sakatlığı sebebiyle Fransa ve İzlanda maçlarının aday kadrosundan çıkartıldı.

Okay Yokuşlu A Milli Futbol Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile Antalya'da yaptığı özel maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "İspanya'nın Celta Vigo Kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.

Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ve 11 Haziran Salı günü İzlanda'yla karşılaşacak.


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