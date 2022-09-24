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Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta başladı

24.09.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta başladı

Okçuluk Türkiye Kupası finalleri, Tokat'ta başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası finaller, Kanal Tokat Hıdırlık Köprüsü'nde gerçekleştiriliyor.

Tokat Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen finallerde yıl boyunca yapılan üç yarışma sonrasında kategorilerinde ilk 8'e giren erkek ve kadın toplam 32 sporcu yer alıyor.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da yer alacağı ve yarın sona erecek Türkiye Kupası finallerde sporcular, makaralı ve olimpik yay kategorilerinde başarı kovalayacak.

Final müsabakalarının ilk günkü yarışlarını Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan da izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Okçuluk türkiye okçuluk federasyonu

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