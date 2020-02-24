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"Okuduğumuzu anlama konusunda da oldukça gerideyiz"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.02.2020 12:56 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat etkinlikleri hızla devam ediyor.Kütahya Belediyesinin ’Kadın Aile Semineri’ kapsamında düzenlediği ’Çocuğum Gelişirken’ konulu konferans Akademisyen Anne Doç.

Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat etkinlikleri hızla devam ediyor.
Kütahya Belediyesinin ’Kadın Aile Semineri’ kapsamında düzenlediği ’Çocuğum Gelişirken’ konulu konferans Akademisyen Anne Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın katılımı ile gerçekleşti.
Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde ücret olarak düzenlenen konferansta, "Çocuklarımızla etkili iletişimi nasıl sağlarız? Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırma yolları? Çocuklar ve teknolojik bağımlılık? İyi bir anne olmak nasıl mümkün?" gibi soruları cevaplandıran Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, daha sonra katılımcıların merak ettikleri soruları yanıtladı.
Doç. Dr. Kangal, "Anne babaların en büyük hayali, okuyan, araştıran çocuklarının olmasıdır. Toplumun önemli bir bölümü bebekler için uygun kitaplar bulunmadığını düşünüyor. Kitap okumayan çok geniş bir kitle var. Okuduğumuzu anlama konusunda da oldukça gerideyiz. Okuyan bir çocuğunuz olsun istiyorsanız, önce okuyan anne-baba olmak zorundasınız. Evde bir kitaplığınızın bulunması gerekiyor. Evde kitaplık yoksa, çocuk kitaptan uzak şekilde büyüyor” dedi.
’Çocuğum Gelişirken’ konulu konferansın sona ermesiyle birlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Akademisyen Anne Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’a teşekkür ederek hediye takdim etti.
Etkinliğe MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk ve Doç.Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da katıldı.

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