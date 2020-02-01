YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Okul bahçelerinde kar temizliği

Okul bahçelerinde kar temizliği

SİVAS HABERLERİ  | 01.02.2020 14:50 | Son Güncelleme

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısı Pazartesi günü başlayacak.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısı Pazartesi günü başlayacak. Bu süreçte Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle okul bahçelerinde oluşan kar birikintileri Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından temizleniyor.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in talimatlarıyla Sivas Belediyesine bağlı tüm ekipler bu çerçevede 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerin zorluk yaşamaması amacıyla okul bahçelerinde kar temizleme çalışması gerçekleştiriliyor. Şehir merkezindeki okullarda yapılan çalışmalar neticesinde kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Sivas Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:50
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Berkay Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Merkez
Örnekol Eczanesi
Merkez
Yenişehir Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.