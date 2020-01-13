Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi

Bilecik’te 2019-2020 Sezonu Okul Sporları Genç Erkek Müsabakaları üçüncülük ve final maçları ile sona erdi.

Üçüncülük maçında rakibi Bilecik Özel Sınav Lisesine 2-0 üstünlük kuran Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Coşkulu atmosferde oynanan final maçının normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken şampiyonu seri penaltı vuruşları belirledi.

Seri penaltılarda rakibi Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 4-3 üstünlük kuran Bilecik 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Şampiyon kupa ve madalyasını Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut’tan alırken, takımlara kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Hasan Kol ve Uğur Aykan tarafından takdim edildi.

